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Bakan Karaismailoğlu: Bunlar teröristlerin son çırpınışları (2)

DHA

'BU ÜLKENİN HER VATANDAŞI BAŞIMIZIN TACI' ŞırnakCizre karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra 'Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşmaları' toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Şırnak´ı kalkındırmak için emek harcayan sizler ve gece gündüz demeden çalışan bizler. Hepimizin tek bir hedefi var. Bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak ve çocuklarımız için, geleceğimiz için ülkemizi kalkındırmak. Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bizler bu...

Bakan Karaismailoğlu: Bunlar teröristlerin son çırpınışları (2)

<br>'BU ÜLKENİN HER VATANDAŞI BAŞIMIZIN TACI'<br>ŞırnakCizre karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra 'Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşmaları' toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:<br>"Şırnak´ı kalkındırmak için emek harcayan sizler ve gece gündüz demeden çalışan bizler. Hepimizin tek bir hedefi var. Bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak ve çocuklarımız için, geleceğimiz için ülkemizi kalkındırmak. Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bizler bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız. Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır. Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar TL yatırım yaptık. Karayolu yatırımlarımızı 297 milyon TL'den 4 milyar TL'ye çıkardık. Sadece 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 192 kilometreye ulaştı. Şırnak'ı, Mardin'e bölünmüş yollarla bağladık.  İnşallah Cizre-Şırnak yolunu tamamladığımızda, Şanlıurfa'dan Şırnak'a kesintisiz bir şekilde konforla seyahat edeceksiniz. Buranın turizm ve ticari hayatı daha da canlanacak. Yine, Oyalı AyrımıCizre yolunu ve Cizre çevre yolunu bölünmüş yol yaptık. Şırnak Şehir geçişi, Ortaköy şehir geçişi ve BeytüşşebapUzungeçit güvenlik yolunu yeniledik. Birçok köprüyü yollarımızla uyumlu hale getirip, yenileyerek hizmete aldık. Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik Belediyelerine ait şehir içi yolların yenileme çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bunun gibi 2 ayrı noktada şehir içi yol yenileme çalışmamız da önümüzdeki yıl içinde bitecek. 'NusaybinCizreSilopiHabur Yeni Demiryolu Projesi'ne devam ediyoruz. Bu demiryolu ile birlikte Habur'a da 3,7 milyon ton kapasiteli bir de lojistik merkezi yapıyoruz. Tabii bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle projelerimizde ara ara çalışmaları durdurmak zorunda kaldık."<br>'TERÖR ÖRGÜTÜ BÜTÜN ZARARI BURADA YAŞAYAN HALKA VERİYOR'<br>Terör örgütünün bölgeye yatırım yapılmasını ve halkın yüzünün gülmesini istemediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>"Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı. Eskiden buralara bırakın bir bakanın gelmesini, herhangi bir devlet büyüğü bile uğramazdı. Son 18 yılda bu anlayışı tamamen kaldırdık. Gitmediğimiz bir avuç vatan toprağı bırakmadık. Artık millet devletin ayağına gitmiyor, devlet milletinin ayağına hizmet götürüyor, geliyor. Bir şehrimizi diğeri ile kıyaslamadan 81 ilimizi kalkındırıyoruz. Doğusu ile batısını ayırt etmiyoruz. Bizim için Şırnak, Kur´an-ı Kerim'de adı geçen Cudi Dağı´nın şehridir. Hazreti Nuh´un şehridir. 'Feyzimiz Nil Gibidir/Biz Fırat ve Dicle´yiz' diyen Molla Cezeri´nin şehridir. Biz de yollarımızı Fırat ve Dicle Nehri'ne benzetiyoruz. Çünkü yol akarsu gibidir ve geçtiği yere can verir. Bugün Şırnak ziyaretimizle biz de can bulduk, yenilendik, tazelendik. İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız."DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-06-19 15:04:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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