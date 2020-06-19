<br>TUTUKLANDI<br>Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken polis ve MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Dal tutuklandı. Dal, ikinci duruşma sonrası cezaevine götürülecek.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Mücahit YOLCU<br>2020-06-19 15:40:28<br>
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