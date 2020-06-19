Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla Şırnak’ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2000'li yılların başında PKK'nın şehir yapılanmasına katılan terörist Sabri Dal, 20042013 yılları arasında Cizre Belediyesinde çalıştı. Örgütsel faaliyetleri sebebiyle üç kez cezaevine girip çıkan Dal, cezaevinden tahliye olduktan sonra Cizre'de Hayri kod adıyla PKK/KCK faaliyetlerinde yer aldı. Cudi Dağında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda güvenlik korucusu Kamil Atak'ın da aralarında bulunduğu Cizre'de görevli güvenlik güçlerine yönelik muhtelif eylemlere, keşif çalışmalarına katılan Dal, 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi olayında yer aldı.

2013 yılı Haziran ayında Şırnak Uludere'den Irak'a kaçan Dal, Haftanin ve Zaho'da örgütsel eğitim aldı. PKK/KCK'nın üst yönetiminin talimatıyla AğustosEylül 2014'te kaçak yollardan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen Dal, CHP'li Suruç eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp'e suikast amacıyla keşif çalışması yaptı. Dal, 19 Ekim 2014'te Salih Tekinalp ve oğlunun öldürülmesi olayında da yer aldı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla Şırnak’ta yakalandı. Dal, emniyetteki ifadelerin ardından Şırnak Adliyesine çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan PKK'lı terörist, tutuklanarak Şırnak Cezaevine gönderildi.

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