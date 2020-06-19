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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta LGS hazırlıkları tamamlandı

İHA

Şırnak'ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıkları tamamlandı. Kentte 18 bin 652 öğrenci 235 ortaokuldaki bin 149 salonda sınava girecek. Okullar dezenfekte edilirken sınav öncesi 2 bin 350 siperli maske, 10 bin cerrahi eldiven, 20 bin de dezenfektan okullara dağıtıldı.

Şırnak’ta LGS hazırlıkları tamamlandı

Şırnak’ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıkları tamamlandı. Kentte 18 bin 652 öğrenci 235 ortaokuldaki bin 149 salonda sınava girecek. Okullar dezenfekte edilirken sınav öncesi 2 bin 350 siperli maske, 10 bin cerrahi eldiven, 20 bin de dezenfektan okullara dağıtıldı.
Yarın yapılacak olan LGS öncesinde okullarda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Koruyucu ekipmanı giyen ilaçlama personeli merkez, ilçe, belde ve köylerdeki okullarda ilaçlama yaptı. Okul sıraları, öğretmenler odası, koridorlar, tuvalet, dış kapı ve merdivenler dezenfekte edildi. Sınava girecek olan öğrenciler için okul önünde dezenfektan masası kurularak, öğrencilere maske dağıtımı da yapılacak. Okullarda ayrıca sosyal mesafeyi belirleyen işaretler de çizildi.
LGS önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak’ta da öğrencilerin LGS’ye gireceğini söyledi. Vali Pehlivan, “Bizim ilimizde de toplam da 18 bin 652 öğrencimiz 235 ortaokulda bin 149 sınav salonunda sınava girecek. Köy okulu ise köyde sınava girecek, ilçede bir okulsa ilçede sınava girecek, il merkezindeki ise il merkezinde girecek, taşımalı kapsamında olan taşımayla gittiği okulda sınava girecek, bununla ilgilide bütün hazırlıkları Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde tamamlamış durumdadır. 2 bin 738 öğretmenimiz, 185 emniyet, 526 jandarma personelimiz görev alacak işin güvenlik boyutu malumunuz çok önemli ayrıca okullarımızda şimdiden dezenfektasyon çalışmaları başladı, yapılıyor. Bütün okullarımıza girerken öğrencilerimize muhakkak en az iki tane maske verilecek, öğrencimiz kendi kullanacağı kalemini, silgisini kendisi getirecek tabi diğer bazı detay kuralları orada kendilerine anlatılacak, mesafe şartlarına uyulması konusunda gene orada öğretmenlerimiz ve görevlilerimiz gerekli uyarıları yapacaklar. Değerli arkadaşlar sırf bu sınav için 70 bin 30 cerrahi maske, 2 bin 350 siperli maske, 10 bin cerrahi eldiven, 20 bin de dezenfektan okullarımıza hazırladık ve bunları teslim ettik” dedi.

“Bütün tedbirleri almış durumdayız”
Bütün tedbirleri aldıklarını vurgulayan Vali Pehlivan, “Vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın dediğim gibi ilçeler arasında bir sirkülasyon da olmayacak herkes bulunduğu yerde sınava girecek inşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci yaşayacağız. Ben bu vesileyle de sınava girecek olan bütün öğrencilerimiz başarılar diliyorum, aileleriyle birlikte tabi farklı bir süreç yaşadılar evlerinde hazırlandılar, okullara belki birkaç aydır gidemediler ama inşallah bu sınavla beraber okullarına aylar sonra bir adım atmış oluyorlar devamında da yeni eğitim öğretim sezonuyla başlamasıyla birlikte okullarına inşallah kavuşurlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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