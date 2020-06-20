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Bakan Soylu, şehit 4 işçinin ailesinin ziyaret etti

DHA

Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/GÜÇLÜKONAK (Şırnak), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 işçinin Güçlükonak ilçesindeki ailelerini ziyaret etti. Şehit Osman Tuncay'ın eşi Emine Tuncay ziyarette, "Oğlum, 'baba gel' demek dışında bir şey bilmiyor. Nerden bilebilirdi ki babası, araba ile gidecek bir daha gelmeyecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit işçinin babası Mehmet Tuncay ile telefonda...

Bakan Soylu, şehit 4 işçinin ailesinin ziyaret etti

<br>Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/GÜÇLÜKONAK (Şırnak), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 işçinin Güçlükonak ilçesindeki ailelerini ziyaret etti. Şehit Osman Tuncay'ın eşi Emine Tuncay ziyarette, "Oğlum, 'baba gel' demek dışında bir şey bilmiyor. Nerden bilebilirdi ki babası, araba ile gidecek bir daha gelmeyecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit işçinin babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüşerek, "Bunlara bedellerini ödettik, ödetiyoruz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Haziran'da Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'nun Güçlükonak ilçesinde bulunan ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Koçtepe köyünde yaşayan şehit Nesim Beştaş'ın babası Resul Beştaş'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. Bakan Soylu, şehidin eşi Sakine Beştaş ile de görüşerek başsağlığı diledi.<br>'OĞLUM ANNE BİLE DEMEYİ BİLMİYOR 'BABA GEL' DİYOR'<br>Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Osman Tuncay'ın Düğünyurdu köyünde yaşayan babası Mehmet, annesi Halime ve eşi Emine Tuncay ile görüştü. Şehidin eşi Emine Tuncay, Bakan Soylu'dan kocasının katillerinden intikam alınmasını istedi. Emine Tuncay, "Oğlum, 'baba gel' demek dışında bir şey bilmiyor. Sadece 'baba gel' diyor. 'Anne' bile demeyi bilmiyor. Nerden bilebilirdim ki baba gelmeyecek. 1 haftadır 'baba gel' diyordu. Nerden bilebilirdi ki babası araba ile gidecek bir daha gelmeyecek" dedi.<br>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİDİN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Bunlara bedellerini ödettik, ödetiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar" diye konuştu.<br>Bakan Soylu son olarak şehit Hacı Atilla ve Emin Eruğul'nun Akçakoca köyündeki ailesiyle bir araya geldi. Bakan Soylu, Hacı Atilla'nın amcası Naif ve Emin Eruğul'un babası Davut Eruğul ile görüşerek başsağlığı diledi.<br>'BİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:<br>"Çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek için çalışan Osman, Emin, Hacı ve Nesim kardeşimize hain bir pusu kuruldu ve şahadete eriştiler. Cenab-ı Allah onları cennetiyle müşerref eylesin. Bütün duamız budur. Bizim inancımızın bize tembihatı var. Siz onları öldü zannedersiniz, ama onlar diridirler. Onlar bizim yanımızdalar. Çoluk çocukların, eşine muhafızdır. Biz ona inanıyoruz. Biraz önce Cumhurbaşkanımız da söyledi. 'Biz gereğini yerine getireceğiz'. Ama biz size minnettarız. Vakarlığınıza minnettarız. Bu ortaya koyduğunuz sabra minnettarız. Allah sizden razı olsun. Allah bizi, size ve şehidimize mahcup etmesin. Onlar, rızıklarının peşindeydiler, çocukların nafakası için. Allah bizi bu şahadet mertebesine ulaşmış gençlere mahcup etmesin. Ailesi, çocukları milletimize emanettir. Biz bunun bilinci içindeyiz. Çünkü bizim için esas olan ailedir. Burada bir sınavın içinde olduğumuzun bilinci içindeyiz. Onun için bu sınavı Cenab-ı Allah bize iyi geçmeyi nasip etsin. Bizleri sizlere mahcup etmesin. Tekrar başınız sağ olsun."<br>Bakan Soylu şehit yakınlarına, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerimi verdikten sonra köyden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-20 22:13:44<br>

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