Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci

<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde doğuştan yürüme engelli Şirin Abay (15), sosyal medyada yaptığı paylaşımla akülü sandalye istedi. Abay'ın paylaşımını gören İstanbul´da yaşayan İlknur Herem, akülü sandalye aldı. Sandalyesine kavuşan Şirin'in mutluluğu gözünden okundu.<br>İdil ilçesi Sırtköy'e bağlı Herbak mezrasında yaşayan ve doğuştan iki bacağı da engelli Şirin Abay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı 'akülü araç istiyorum' paylaşımını gören Cemile Soysal, İstanbul´daki çevresinden destek istedi. Yapılan paylaşımlar sonrası İstanbul´da yaşanan İlknur Herem, Soysal ile iletişime geçerek akülü sandalyeyi hediye olarak gönderdi. Cemile Sosyal da teslim aldığı akülü aracı, Herbak mezrasına giderek Abay'a teslim etti.<br>Babası çobanlık yapan ve 5 kardeşten en büyüğü olan Şirin Abay tek başına dışarı çıkamadığını, annesi ve başkalarının yardımı olmadan ihtiyaçlarını gideremediğini belirterek, akülü sandalyeyi gönderen İlknur Herem'e teşekkür etti. Şirin´in tek hayalinin gerçekleştiğini anlatan annesi Dilber Abay da kızının mutluluğuna ortak oldu.<br>Akülü aracı Abay ailesine ulaştıran Cemile Soysal ise, "Şirin kızımızın paylaşımını sosyal medyada gördüm. Çok duygulandım. İstanbul'daki arkadaşlarıma ulaştım. Orada yaşayan İlknur Herem´e kızımızın hayalini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-22 09:52:39<br>

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