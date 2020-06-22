Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonlarda 136 şişe kaçak içki, 53 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak 136 şişe içki ile 53 cep telefonu, 3 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-06-22 10:42:41<br>

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