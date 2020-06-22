Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 19 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 1521 Haziran 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüphelinin karantina süreci devam etmekte, 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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