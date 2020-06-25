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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Interpol ararken Mit ve polisin operasyonu ile yakalanmıştı, korucular sevinçle karşıladı

İHA

– Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucuları, PKK'lı terörist Sabri Dal'ın Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranırken MİT ve polisin ortak operasyonu ile Silopi ilçesinde yakalanmasını sevinçle karşıladı.

Interpol ararken Mit ve polisin operasyonu ile yakalanmıştı, korucular sevinçle karşıladı

– Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik korucuları, PKK’lı terörist Sabri Dal’ın Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranırken MİT ve polisin ortak operasyonu ile Silopi ilçesinde yakalanmasını sevinçle karşıladı.
Cizre’de dönemin Belediye Başkanı ve korucu başı Kamil Atak’a suikast girişimi ile güvenlik korucusu Mehmet Sait Şimşek’i şehit eden PKK’lı terörist Sabri Dal’ın emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp tutuklanması hem Mehmet Sait Şimşek’in ailesini hem de güvenlik korucularını sevindirdi.
2000'li yılların başında PKK'nın şehir yapılanmasına katılan ve Hayri kod adıyla PKK/KCK faaliyetlerinde bulunup Kandil’den aldığı talimatlar doğrultusunda dönemin eski Belediye Başkanı ve korucu başı Kamil Atak’ın da aralarında bulunduğu Cizre'de görevli güvenlik güçlerine yönelik muhtelif eylemlere ve keşif çalışmalarına katılan PKK’lı terörist Sabri Dal, 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’u evine giderken şehit etmişti. 2013 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken MİT ve emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı. PKK’lı teröristin yakalanıp tutuklanması hem şehit ailesini hem de güvenlik korucularını sevindirdi.

"Devletle sırt sırta vererek alçak terör örgütü ile mücadele ediyoruz"
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile PKK’lı teröristin yakalanarak tutuklanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden ve güvenlik korucusu olan kardeşinin 1999 yılında 20 yaşındayken teröristlerin saldırısı sonucu şehit edildiğini belirten Cizre korucu başı Emin Negiz, kendilerinin yıllardır devletle omuz omuza, sırt sırta vererek alçak terör örgütü PKK ile mücadele ettiklerini söyledi. Negiz, dağda tek bir terörist kalmayana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. Negiz, "Bizler bu mücadeleyi verirken alçak terör örgütü PKK tarafından güvenlik korucusu kardeşlerimiz, silahsız ve savunmasız bir şekilde sokak ortasında evlerinin önünde ensesinden vurularak şehit ediliyor. Ancak bu saldırılar bizleri korkutmayacak, hatta daha fazla mücadele etmemizi sağlayacak. Biz güvenlik korucuları olarak İçişleri Bakanımızla, MİT’e Genel Kurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Mehmetçiklerimiz ile birlikte terör örgütüne karşı el ele vererek mücadele etmeye devam ediyoruz. PKK’lı teröristler 2013 yılında güvenlik korucularımızdan Mehmet Sait Coşkun, Mehmet Güven, Rojhat Kırmızıgül gibi birçok arkadaşımızı şehit etti. Bu arkadaşlarımız evlerine giderken silahsız ve savunmasız bir şekilde sokağın ortasında halkın içinde hain bir saldırı sonucu şehit edildiler” dedi.

“Sabri Dal’ın tutuklanması bizi mutlu etmiştir”
Güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’u şehit eden PKK’lı terörist Sabri Dal’ın, MİT ve emniyetin yapmış olduğu başarılı bir operasyonla yakalanıp tutuklanmasının hem korucunun ailesini hem de kendilerini mutlu ettiğini aktaran Negiz, “Sabri Dal ve onun gibi teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Devletimiz ve güvenlik birimlerimiz inlerine girerek bu alçaklara gerekli cevapları veriyor" diye konuştu.

"Kardeşimi teröristler şehit etti"
PKK’lı terörist Sabri Dal’ın daha önce Cizre eski Belediye Başkanı, kanaat önderi ve dönemin korucu başı Kamil Atak’a yönelikte suikast girişiminde bulunduğunu aktaran Negiz, “Kamil Atak ailesi ile birlikte yıllardır devletin yanında ve devlet ile birlikte terörle mücadele ediyor. Kamil Atak devlet ile birlikte PKK’ya karşı müdahale ettiği için PKK terör örgütü ve örgüte bağlı Sabri Dal ve binlerce çakal, alçak, şerefsizlerin hedefi haline gelmişti. Ancak devletimizin desteği ile bu saldırıların çoğu gerçekleşmeden failler etkisiz hale getirilmiştir. PKK terör örgütü 1999 yılında 20 yaşında olan güvenlik korucusu kardeşim Selahattin Negiz’i de şehit etti. Ancak biz güvenlik korucuları olarak dağda tek bir terörist kalmayana kadar terörle ve PKK ile mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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