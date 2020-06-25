Cizre’de okullar YKS öncesi dezenfekte edildi

Hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Cizre Belediyesi YKS öncesi korona virüs önlemleri kapsamında okulları dezenfekte etti. Belediye ekipleri, YKS’de ter dökecek öğrencilerin sınavlarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için okullarda önlemler aldı. Ekipler, okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı. Yapılan dezenfekte çalışmaları ile öğrenciler, güven içinde sınava girebilecek.



Toplu taşıma araçları görevli ve öğrencilere ücretsiz olacak

Cizre Belediyesi bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Hafta sonu sınava girecek olan öğrenciler ile görevliler, 08.0015.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Korona virüs salgınına karşı çalışmaların devam ettiğini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "2728 Haziranda gerçekleşecek sınav öncesinde okullarımızı dezenfekte ederek, öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. Bunun yanında sınava girecek olan öğrenciler ve sınav görevlilerin toplu taşıma araçlarımızla okullarına ücretsiz bir şekilde getirilip, götürülecekler. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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