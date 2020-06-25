Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden İdil Sağlık Müdürü Dr. Öktem’e ziyaret

SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika üyeleri ile birlikte İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem’i makamında ziyaret etti.

İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem’i makamında ziyaret eden SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının görevleri ve durumları ile ilgili bilgi aldı. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Yalçın, "Kurulan filyasyon sistemi ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken. İdil'de vakalarının artmaması, bunun filyasyon ile taranmasıdır" dedi.

Öktem de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.