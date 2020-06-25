Cizre’de STK’lar korona virüse dikkat çekti

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren ve Cizre Şehir Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri için vatandaşlara broşür dağıttı.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Önünde bir araya gelen aralarında TSO Başkanı Salih Sefinç, MemurSen ve Eğitim BirSen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, dernek başkanları ve muhtarların olduğu grup, korona virüse dikkat çekmek için esnafı ziyaret ederek broşür dağıttı.

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