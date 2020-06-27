Uludere'de, YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis edildi

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkan Sait Ürek, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti.

Uludere Belediye Başkanı Ürek, il merkezi ve Cizre'de YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti. Ürek, "Bugün ve yarın Türkiye genelinde yapılacak YKS’ye katılacak bütün öğrencilere öncelikle başarılar diliyorum. Bize en yakın yer Şırnak il merkezi ve Cizre'dir. Öğrencilerimiz bu iki yerde sınava girmektedir. Bu salgın sürecinde öğrencilerimizin mağdur olmaması hususunda belediye olarak Uludere ilçemizdeki bütün öğrencilerin Şırnak ve Cizre merkezine ücretsiz olarak götürüp getireceğiz" 'dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.