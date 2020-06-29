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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Laleto Tekstilden modaya uygun giyinmenin püf noktaları

İHA

Laleto Tekstil bünyesinde tasarımlar gerçekleştiren modacı Mehmet Sait Dalmış, modaya uygun giyinmenin püf noktalarını sıraladı.

Laleto Tekstilden modaya uygun giyinmenin püf noktaları

Laleto Tekstil bünyesinde tasarımlar gerçekleştiren modacı Mehmet Sait Dalmış, modaya uygun giyinmenin püf noktalarını sıraladı.
Laleto Tekstil bünyesinde tasarımları bulunan modacı Mehmet Sait Dalmış, modaya dair her detayı çok iyi bildiği için stil sahibi olmanın zannedildiği kadar zor olmadığını söyledi. Modaya uygun giyinmek isteyenlerin çok fazla para harcamasına gerek olmadığını kaydeden Dalmış, doğru zamanlarda doğru parçalara yatırım yaparak istenildiği gibi şık olmanın mümkün olduğunu dile getirdi. Modacı Dalmış, "Her kadının her şeyden önce dolabını kontrol etmesi gerekir. Örneğin, mavi bir eteği olan kadın bu eteğe uygun bir üst parçası olmadığı için istediği gibi giyinemiyor olabilir. Bu noktada, kadınların eksiklerini tespit etmesi ve buna uygun kombinler hazırlaması şart. Bunun yanı sıra, kıyafetlerin dolaplara yerleştirilirken kombin olacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Siyah kumaş pantolona sahip bir kadın bu pantolonu ile uygun kombin olacak gri veya kırmızı renkli üst giyim parçalarını bir arada bulundurmalı. Bu sayede, kadınlar hem daha hızlı giyinebilirler hem de daha şık olmanın püf noktasını bulabilirler. İyi giyinmenin bir de maddi boyutu vardır. Bu noktada, siz de giymediğiniz, işinize yaramayan kıyafetlerinizi internet üzerinden başka kişilere satarak yeni kıyafetler için bütçe oluşturabilirsiniz. Ancak, giyim alışverişi yaparken de dikkatli olmalısınız. Laleto Tekstil olarak işinize yaramayacak, üstünüze olmayacak türden kıyafetlere yer vermemelisiniz. Bu tip kıyafetlerin daha uygun fiyatlı olması sizi asla cezbetmemeli. Laleto Tekstil, bilhassa kadınların alışveriş sürecine çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyor. Kadınlar beğendikleri birçok şeyi satın almak isterler. Ancak, bir süre sonra dolaplarında ciddi bir kıyafet kalabalığı meydana gelir. Bu noktada, insanların bilinçli alışveriş yapması şart! Sezon sonu indirimlerinde her zaman giyebileceğiniz türden kışlık bot, mayo, bikini, trençkot, kaşe kaban, deri ceket gibi parçaları satın almalısınız. Sonuç olarak, Laleto Tekstilin tavsiyelerini dinlerseniz gerçekten güzel giyinebilirsiniz" dedi.

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