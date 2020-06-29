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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri teslim ediliyor

İHA

Şırnak'ta çekilen kurayla, terör mağduru 775 aile daha evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri teslim ediliyor

Şırnak'ta çekilen kurayla, terör mağduru 775 aile daha evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için merkez Bahçelievler Mahallesinde yapımı tamamlanan konutların kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında hak sahiplerinin alınmadığı kura çekimi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 775 aile yeni evlerine kavuştu. Kura çekiminde, korona virüs önlemleri kapsamında görevliler eldiven ve maske takarak sosyal mesafeye dikkat edildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, yapımı tamamlanan Bahçelievler Mahallesindeki bin 145 dairenin 775’inin kurasının çekildiğini söyledi. Vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve konut sıkıntısını gidermek amacıyla müdürlükçe belirlenen komisyonla kamera kaydı ve noter huzurunda kuranını yapıldığını aktaran Eren, ağustos ayında Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte konutların tamamının kurasının çekileceğini bildirdi. Eren, "Terör olaylarında evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlara devletimiz tarafından yapılan konutlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden hak sahiplerine teslimleri yapılmaktadır. Şırnak Valiliği İl Hıfzıssıhha kararları gereği, korona virüs salgının önlenmesi amacıyla, vatandaşların sağlığı düşünülerek, kuraya vatandaşlarımızı dahil edemedik. Bu pandamı sürecinde gerçekleştirmiş olduğumuz üçüncü kuramızdır. Bakanlığımız ve valiliğimiz, vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması için bir an önce konutlarına kavuşmaları için büyük gayret sarf etmektedirler. Şırnak merkezde 9 etapta konutlar yapıldı. 8. etabımız bin 154 konuttan oluşmaktadır. 775 konutu bu gün hak sahiplerine dağıtacağız. Bugün itibariyle Şırnak merkezde 4 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Bir aksilik olmasa temmuz ayı içerisinde geri kalan hak sahipleri içinde bir kura yapmayı hedefliyoruz. 5 bin 700 civarında konut yapıldı, 4 bini dağıttık. İş yerlerini biz verdik vermeye de devam ediyoruz. Bugün kuramızı çektikten sonra bir hafta içinde vatandaşlarımız elektrik ve su aboneliklerini tamamladıktan sonra anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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