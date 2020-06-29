Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

DHA

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 775 konut hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 775'i hak sahiplerine teslim edildi. Bugüne kadar 4 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, bin 716 konutun yapımı da sürüyor.  Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 775 konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında salgın...

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 775 konut hak sahiplerine teslim edildi.<br>Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 775'i hak sahiplerine teslim edildi. Bugüne kadar 4 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, bin 716 konutun yapımı da sürüyor. <br>Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 775 konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında salgın tedbirleri kapsamında kura töreni yapıldı. Törende konuşan Çevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, Şırnak'ta terör mağduru 4 bin aileye konutları teslim edildiğini ifade ederek, "Terör olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından yapılan konutlar bakanlığımız üzerinden teslimi yapılmaktadır. Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın sağlığı düşünülerek kuraya vatandaşlarımızı dahil edemedik. Bu pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz 3'üncü kuramız. Hem bakanlığımız hem de valiliğimiz vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve evlerine kavuşması için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bugün itibarıyla Şırnak merkezde 4 bin konutu teslim etmiş olacağız. Temmuz ayı sonunda da Cumhuriyet Mahallesi etabını da vatandaşlarımıza teslim edip konutlarımızın hepsini teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.<br>Daha sonra yapılan kura çekimi ile 775 konut hak sahiplerine teslim edildi. <br>DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-06-29 16:18:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Solmaz çiftçiyle tırpan tutup orak salladı
YEREL HABERLER Kaymakam Solmaz çiftçiyle tırpan tutup orak salladı
Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri teslim ediliyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri teslim ediliyor
Cizre Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı mücadeleye devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ...
Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti
Silopi'nin yeni kaymakamı göreve başladı
YEREL HABERLER Silopi'nin yeni kaymakamı göreve başladı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
Laleto Tekstilden modaya uygun giyinmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Laleto Tekstilden modaya uygun giyinmenin püf ...
Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)
Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan kalıcı makyaj ürünleri uyarısı
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan kalıcı makyaj ...
Şırnak’ta kelebek istilası
YEREL HABERLER Şırnak’ta kelebek istilası
Cizre’de korona virüse karşı cadde ve kaldırımlar yıkanıyor
YEREL HABERLER Cizre’de korona virüse karşı cadde ve kaldırımlar ...
Cizre'de esnaf korona virüs salgınına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Cizre'de esnaf korona virüs salgınına karşı ...
Uludere'de, YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis edildi
YEREL HABERLER Uludere'de, YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X