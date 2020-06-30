Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek

DHA

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla elektrik üretimin yapan İsmet Gökçe'yi (46) ziyaret eden Kaymakam İsmail Pendik, çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe, bir süre önce köyün yakınından geçen akarsudan kendi evinin elektriğini üretmeye karar verdi. Gökçe, yaptığı araştırma sonucu hurda malzemeler ve motosiklet jantı kullanarak...

Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla elektrik üretimin yapan İsmet Gökçe'yi (46) ziyaret eden Kaymakam İsmail Pendik, çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi.<br>Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe, bir süre önce köyün yakınından geçen akarsudan kendi evinin elektriğini üretmeye karar verdi. Gökçe, yaptığı araştırma sonucu hurda malzemeler ve motosiklet jantı kullanarak geliştirdiği proje sayesinde elektrik üretmeyi başardı. Gökçe, sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti. <br>Gökçe'nin yaptığı çalışmayı yerinden görmek için Başaran köyüne gelen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bu çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi. Pendik, kaymakamlık olarak Gökçe'ye her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ederek, "Kaymakamlık olarak ya da ileriki aşamalarda devletimizin kurumları olarak bu vatandaşımıza ne destek verebiliriz diye ziyaret etmek istedik. Hakikaten İsmet kardeşimiz imkan verildiğinde her şeyi yapabilecek. Teknolojik olarak her şeyi yapabilecek kabiliyeti taşıyor. Zaten Anadolu insanı böyledir. İnşallah bu yapmış olduğu bu güzel icat hem buradaki gençlerimize bir ufuk verecek hem de bizlere ileriki çalışmalarımızda bir ilham kaynağı olacak" dedi. <br>'ÇOK DAHA GENİŞ PROJELERİM VAR'<br>Kaymakam Pendik'e destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Gökçe, "Kaymakam Bey, yaptığım çalışmayı çok beğendi. Sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabilirim. Kışın elektrik gittiğinde de jeneratör yerine bu sistemi kullanıyoruz. Çok daha geniş projelerim var. Benim en çok düşündüğüm şey bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak bir sistem yapmak. İş insanlarından destek bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap EMİN BAL<br>2020-06-30 11:14:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Solmaz çiftçiyle tırpan tutup orak salladı
YEREL HABERLER Kaymakam Solmaz çiftçiyle tırpan tutup orak salladı
Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri teslim ediliyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri teslim ediliyor
Cizre Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı mücadeleye devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ...
Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti
Silopi'nin yeni kaymakamı göreve başladı
YEREL HABERLER Silopi'nin yeni kaymakamı göreve başladı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
Laleto Tekstilden modaya uygun giyinmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Laleto Tekstilden modaya uygun giyinmenin püf ...
Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)
Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan kalıcı makyaj ürünleri uyarısı
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan kalıcı makyaj ...
Şırnak’ta kelebek istilası
YEREL HABERLER Şırnak’ta kelebek istilası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X