Laleto Tekstilden yaza dair giyim tavsiyeleri

Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, yaza dair giyim tavsiyelerinde bulundu.

Modacı Mehmet Sait Dalmış, yaz aylarının en sıcak ve en uzun günlerini yaşadıklarını söyledi. Dalmış kadınların şıklığı ön planda tutarken rahatlığı asla ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti. Dalmış, "Bu yazın favorisi beyaz ve pastel renkler olacak. Herkesin bildiği gibi caddelerde ve kafelerde oturan insanların üzerinden en çok pastel renkli kıyafetlere rastlıyoruz. Ancak, pastel tonların en iyi şekilde kombinlenmesi gerekiyor. Örneğin, pastel renkte ince askılar ve jean şortlar ile oldukça havalı ve şık bir kombin yaratabilirsiniz. Bu yaz kadınların üzerinde tiril tiril olarak tabir edilen kıyafetler görülebilir. Omuzları açık fırfırlı bluz ve elbise formları ile gardıroplarınızı şenlendirebilirsiniz. Bluzların renk tercihi ise yine beyaz ve pastel tonları olacak. Buna ek olarak, bu yaz kadınların tercihi yine daha rahat hatta salaş diye tabir edilen kıyafetler olacak gibi duruyor. Tiril tiril elbiseler, salaş tişörtler ve dökümlü kumaşlar kadınlar tarafından çok fazla tercih ediliyor. Ancak, yine de farklı alternatifler arıyorsanız kısa ve bol pantolonlardan yana seçim yapabilirsiniz. Bu yazın vazgeçilmezleri arasında transparan modası olacak. Bilhassa ofis şıklığını en ince detaylarına kadar yaşamak isteyenler için transparan gömleklerden daha iyi bir seçenek yok. Bu tür gömlekleri isterseniz topuklu isterseniz de açık ayakkabılarla eşsiz kombinler haline getirebilirsiniz. Oldukça şık ve havalı gözükmek adına mutlaka böyle bir tercih yapmalısınız. Bu yazın sokak modasının vazgeçilmezi yüksek bel pantolon olacağını dile getiriyor. Vintage akımının ürünü olan, şık veya sade fark etmeksizin her parçayla kullanılabilen yüksek bel pantolonları asla pas geçmeyin" dedi.

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