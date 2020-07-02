Rimena Giyim tasarımcı Dalmış'tan yaza uygun giyim tavsiyeleri

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon, dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarına uygun giyim konusunda tavsiyelerde bulundu.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış önderliğinde kurulan ve kısa süre içerisinde başarılı tasarımlarıyla adını duyuran marka, korona virüs sebebiyle tüm yaz planlarının tekrar gözden geçirildiği şu günlerde meraklısına yaza dair giyim tavsiyelerinde bulundu. Kadınların her mevsimde olduğu gibi yaz aylarında da ne giyeceklerini bir türlü belirleyemediklerini tahmin ettiklerini belirten Rimena Giyim tasarımcı Abdulselam Dalmış, çok fazla düşünmeye gerek olmadığını, yaza dair kıyafet tercihi yaparken canlı ve enerjik renklere sahip, kendilerini iyi hissettirecek türden kıyafetlere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. 2020'nin yaz aylarında da önceki yıllarda olduğu gibi açık ve pastel renklerin tercih edileceğini aktaran Dalmış, "Naif ve göz alıcı renkler, nasıl kombin haline getirileceği noktasında da önemli ipuçları veriyor. Pastel renkli ince askılar ve giyçık giyilmesi kolay ütü gerekmeyen esnek likralı kıyafetleri kadınların tercihi olmalı. Pastel renkli kıyafetler kadar hangi elbiseyi ne şekilde tercih edeceğiniz de önem taşıyor. Korona virüs olmasaydı 2020 yazının farklı tasarımlarla hatırlanacağından bahsedebilirdik. Ancak, herkesin canının derdine düştüğü şu günlerde geçtiğimiz yılların modasının bu yaz döneminde de geçerli olacağını söyleyebiliriz. 2020 yaz aylarında da enerjik ve hareketli elbiselerin moda olacağını ifade edebiliriz. Omuzları açık fırfırlı bluz ve elbise formlarını bilhassa yirmilerinin başında olan kadınların üzerinde görebiliriz. Bu tür bluzların özellikle beyaz ve pastel tonlarının daha çok tercih edildiğini söylemek mümkün" dedi.



"Canlı renklere sahip enerjik kıyafetler tercih edilmeli"

Zor günlerde kadınların neyin moda olduğundan ziyade neyin kendilerini iyi hissettirdiğine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, canlı renklere sahip enerjik kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Dalmış, “Bu dönemde işe giden kadınları da unutmuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kısa paçalı pantolonlar tercih edilmeli. Kısa ve bol pantolonlar sayesinde kadınlar kendilerini hem rahat hem de şık hissedebilirler. Bu tür pantolonların çok güzel renkleri var, koyu renklerden ziyade açık renkli pantolonlar tercih edilmeli" diye konuştu.

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