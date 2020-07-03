Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, kurban vekaletini Kızılay'a verdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu 2020 yılı kurban vekaletini Türk Kızılayı Cizre Şubesine verdi.
Kaymakam Sinanoğlu, 2020 yılı kurban vekaletini Kızılay Cizre Şubesine verdi. Bağışın ardından Türk Kızılayı Cizre Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım tarafından Kaymakam Sinanoğlu'na bağış makbuzu takdim edildi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu vatandaşlara, Kızılay'ın kan bekleyen hastalar için uygulamaya koyduğu 'Kan Bağışı Kampanyası' doğrultusunda Hükümet Konağı önünde 412 Temmuz tarihleri arasında kurulacak stantta kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.