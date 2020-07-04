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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzellik merkezlerinde hijyene dikkat

İHA

Güzellik merkezlerinde hijyene dikkat

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, korona virüs salgını nedeni ile aylar sonra tekrar açılan güzellik merkezlerinde hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, her işlemin ardından söz konusu alanın en az bir saat havalandırılması ve kullanılan malzemelerin de alkollü pamukla temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Korona virüs salgının nedeni ile bir süre kapatılan ve aylar sonra tekrar açılan güzellik merkezleri randevu sistemi ile hizmet etmeye devam ediyor. Güzellik merkezlerinin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten uzman estetisyen Jiyan Dalmış, korona virüs salgınının hijyen koşullarını daha önemli hale getirdiğini kaydetti. Dalmış, "Normalleşme süreci kapsamında tekrardan açılan güzellik merkezlerinde bazı hususlara çok dikkat etmek çok önemlidir. Güzellik merkezleri bu süreçte randevu sistemi ile müşteri kabul ediyor. Müşterilere uygulanan bakım işlemlerinin ardından güzellik salonunun havalandırılması şart. Ayrıca, güzellik salonuna gelmek isteyenlerin tek başlarına gelmeleri gerekiyor. Bu noktada, yanlarında refakatçi ile gelenlerin salonlara kabul edilmemesi lazım. Buna ek olarak, cilt bakım işlemlerinin ne kadar süreceği de önem taşıyor. Korona virüs salgınından önce olduğu gibi cilt bakım merkezlerinde saatler geçirmek ve boş vakit harcamak artık mümkün değil. Bu noktada, 15 dakika ile bir saat arasında değişen sürelerde tüm cilt bakımı işlemleri yapılmalıdır. Ardından, randevu sistemiyle diğer müşterinin işlemlerine başlanmalıdır. Müşterinin bakımının yapılmasının ardından söz konusu ala en az bir saat süreyle havalandırılmalıdır. Oda mutlaka steril hale getirilmeli. Cilt bakım işlemlerinde kullanılan araç gereçlerin ise alkollü pamuk ile temizlenmesi önem taşıyor. Her bir müşterinin gelmesi ve cilt bakım işlemlerini yaptırmasının ardından bu sürecin tekrarlanması gerekiyor. Bir diğer husus ise müşterinin işlem yapılacak bölgesinin temizlenmesi noktasında oluyor. Bu noktada, hem müşterinin hem de estetisyenlerin sağlığının düşünülmesi adına kesinlikle maske ve eldiven kullanılmalıdır. Lazer epilasyon ve kaş bakımı gibi daha basit ve kısa sürecek türden işlemlerin yapılması ise daha doğru bir tercih olabilir. Korona virüs tedbirleri kapsamında cilt bakımı salonlarında yapılacak denetlemelerin sıklaştırılması lazım. İnsan sağlığı hiçbir şekilde tehdit edilmemeli" dedi.

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