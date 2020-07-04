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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modaya uygun giyinmenin ipuçları

İHA

Modaya uygun giyinmenin ipuçları

Modacı Mehmet Sait Dalmış, modaya uygun giyinmenin formüllerini açıkladı.
Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, modaya uygun giyinmeye ilişkin ipuçlarını açıkladı. Herkesin güzel ve şık giyinmeyi istediğini kaydeden Dalmış, ancak bunu sağlamak için çok para harcamaya gerek olmadığını söyledi. Dalmış, "Uygun fiyatlı ürünlerle de herkesin dilediği şıklığa ulaşması mümkün olabilir. İnsanların daha şık ve gösterişli olması için uygun tasarımların yer aldığı Laleto Tekstil, bununla yetinmeyerek modaya uygun giyinmenin önemli ipuçlarını da veriyor. İnsanların kendine yakışanı giymesi olarak bilinen moda, birçoğumuz için ulaşılması güç bir kavram olarak görülüyor. Çünkü, modaya uygun giyinmek denilince insanların aklına pahalı kıyafetler geliyor. Bu noktada, herkesin öncelikle dolabına göz atması şart. Çünkü, dolabında ne olduğunu bilmeyen birinin ihtiyaçlarına karar vermesi de mümkün değil. Neye ihtiyacı olduğunu bilen birisi alışveriş yaparken daha bilinçli olacaktır" dedi.

"Plansız yapılan alışverişler, ortaya kötü kombinler çıkarabilir"
Klasik ve kişiyi her zaman kurtaracak olan kıyafetlerin çok önemli olduğuna değinen modacı Mehmet Sait Dalmış, "Bu tür kıyafetlere örnek olarak siyah ve beyaz renkli üst ve alt giyim parçaları, jeanler, tişörtler ve daha birçok ürün gösterilebilir. Bunun yanı sıra, bilhassa kadınların alışverişe çıkmadan önce ne alacaklarına karar vermesi şarttır. Çünkü, plansız yapılan alışverişlerin bir sonucu olarak ortaya kötü kombinler çıkabilir. Modaya uygun giyinmek denildiği zaman herkesin aklına marka giyinmek gelse de aslında aradığınız ve size yakışacak olan parçaları her yerde bulabilirsiniz. Çeşit çeşit ve ucuz kıyafetlerin olduğu her yer işinize yarayabilir. Bunun yanı sıra, indirim ve kampanya zamanlarını takip ederek marka giyinme şansı da yakalayabilirsiniz. İnsanların dış görünüşlerinden memnun olması için her şeyden önce vücut tiplerine uygun olarak giyinmesi gerekiyor. Bilhassa kadınların kendilerine uygun kıyafetler satın almaları şart. Bir kıyafetin güzel olması size yakışacağı anlamına gelmez. Bu noktada, daha seçici ve pragmatist düşünmelisiniz. Markaların veya mağazaların sezon sonu indirimleri de es geçilmemeli. Neredeyse her mağazanın sezon sonlarında yüzde 80’e varan indirimleri var. Bunun yanı sıra, kombin konusu çok önemli. Bir parça ne kadar güzel olursa olsun iyi bir kombin haline gelemedikten sonra anlamı kalmayacaktır" diye konuştu.

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