Şırnak’ta sahte para operasyonu

Şırnak’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamına gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 34 bin 800 liralık sahte banknot ile uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 4 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Sahte banknot kullandıkları tespit edilen D.S. ve B.O. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet cep telefonu, 81,24 gram toz şeklinde esrar maddesi, 1 adet ecstasy hap, 34 bin 800 lira sahte banknot ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. D.S. ve B.O. isimli şüphelilerin sahte banknotları temin ettikleri F.U. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 2 adet AK47 uzun namlulu silah, 8 adet AK47 şarjörü, 218 adet AK47 fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirilip muhafaza altına alınmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.