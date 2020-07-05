Şırnak'ta 'sahte para' operasyonu: 3 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte banknot temin ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, 3 kişiyi belirledi. Şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda; 34 bin 800 liralık sahte banknot, 2 kalaşnikof, 8 şarjör, 218 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 14 fişek, 82 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-07-05 13:27:20<br>
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