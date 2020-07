Beytüşşebap'ın ilk sanayi sitesi kuruluyor

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK Beytüşşebap'ta, 11 kişilik esnafın girişimiyle ilçenin ilk sanayi sitesinin kurulması için çalışma başlatıldı. Kaymakam İsmail Pendik, girişimcilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. <br>Beytüşşebap'ta bir araya gelen 11 kişilik esnaf, sanayi sitesi kurulması için çalışma başlattı. İlçe merkezindeki Ali Çavuş Mahallesi'nde, 2 dönümlük alanda ilk kez kurulacak sanayi sitesi alanında incelemelerde bulunan Kaymakam İsmail Pendik, girişimcilere her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Beytüşşebap Kalkınma Derneği Başkanı Zekeriya Dursun'dan yapılan çalışmayla ilgili bilgi alan Kaymakam Pendik, ilçenin bir süre önce terör olaylarıyla anıldığını; ancak artık yatırımlarla gündeme geldiğini belirtti. Pendik, "Beytüşşebap'ı gelişiyoruz. Küçük sanayimiz bile yoktu, hamdolsun güven ortamı sağlandıktan sonra yatırımlar arttı. Beytüşşebap'a yatırım yapmak isteyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz" dedi.<br>Belediye Başkanı AK Parti'li Habip Aşan ise belediye olarak altyapı çalışmalarında her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Kurulan sanayi sitesine kanalizasyon içme suyu ve şebeke suyu gibi hizmetleri sunacağız. Aynı zamanda iş makineleri desteği verdik. Esnaf kardeşlerimizin bu heyecanına ortak olmak istedik. Örnek bir davranış oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-07-08 11:43:45<br>

