Kato Dağındaki modern kaplıcanın temeli atıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerinde yapılacak olan kaplıcaların temeli atıldı.

Beytüşşebap'a bağlı Ilıcak köyü Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt kaplıcaları için 3 milyonluk bir ihale yapıldı. İhalenin ardından kaplıcaların temeli atıldı. Temel atma törenine Kaymakam İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan katıldı. Temel atma töreninin ardından konuşan Kaymakam Pendik, yıllar önce terör örgütünün yakıp yıktığı bu kaplıcanın yeniden inşa edilmesi için incelemelerde bulunduklarını söyledi. Kaymakam Pendik, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde bölgeye huzur geldi. Teröristler bir bir etkisiz hale getirildi ve son iki yılda ilçemizde yatırımlar hız kazandı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Şırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın destekleriyle ilçemiz yatırımlarla anılmaya başladı. Olimpik yüzme havuzu, modern kaplıca ve tatil köyü, yeni hükümet konağı yeni belediye binası ve yeni adliye binamız için ilk çalışmalar başladı. Allah devletimize zeval vermesin. Yatırımların hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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