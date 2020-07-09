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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı gençler, atık malzemelere hayat veriyor

DHA

Şırnaklı gençler, atık malzemelere hayat veriyor


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, Gençlik Merkezi'nde kültür ve sanat etkinliklerine katılan gençler, atık malzemelere hayat veriyor.
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, atık malzemelere, yaptıkları yeniliklerle hayat veriyor. Genç gönüllüler, sanayi sitesinde, esnaf ve çöplerden topladıkları malzemeleri yeniden tasarlayarak, kullanıma hazır hale getiriyor. Gönüllüler boya kutularından saksı, tekerleklerden saksı ve oturak, pet şişelerden çöp kutusu, tahta paletlerden masa, meyve kasalarından kitaplık ve raflar oluşturuyor. Yeniden tasarladıkları malzemeleri 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' adını verdikleri bahçede değerlendiren gönüllüler, bahçeyi gençlerin kitap okuma ve dinlenme alanı olarak kullanıyor.
'GENÇLER ARTIK TERÖRİZMDEN BESLENEN YAPILARDAN UZAK DURUYOR'
3 dönüm arazi üzerinde kurulan 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi´nde çalışan gönüllüleri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Şırnak'ın genç nüfusunu en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerine yöneldiğini anlatan Birlik, "Bu genç nüfusu iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Gençlik merkezlerimiz gençlerin evi. Biz burayı bir kurs yeri olarak göremeyip, gençlerin güzel vakit geçirdiği bir yer olarak görüyoruz. Gönüllülerimiz burada atık malzemelerden bir geri dönüşüm bahçesi oluşturuyor. Tekerleklerden, tenekelerden ve atık malzemelerden oluşturduğumuz bu bahçemizde gençlerimiz zaman geçirsinler istedik. Gençler daha rahat bir ortamda kitap okusunlar, çay içsinler, sohbet etsinler istedik. Gençlerimiz gençlik merkezlerimizin içlerini dolduruyor. Gençler artık terörizmden beslenen yapılardan uzak duruyorlar. Şırnak'ta güven ortamının sağlanmasıyla birlikte huzurda geldi. Kültür, sanat ve spor alanlarında çalışmalar yapılıyor" dedi.
'TEMEL AMACIMIZ GENÇLERİ KAZANMAK'
Gençlik Merkezi'nde eğitmen olarak görev yapan Hezer Artuç, gençlerin etkinliklere kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Gençlik merkezimiz gençlerin uğrak noktası. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik, projemiz konusunda bize bütün imkanları sundu. Projemiz tamamen atık malzemelerden oluşan bir proje. Hazırladığımız saksılarımız için gübrelerimiz köylerden topladık. Saksılarımızı eski tekerleklerden oluşturduk. Tekerleklerimizi sanayiden, oto yıkamacılardan aldık. Topladığımız lastikleri aynı zamanda puf haline getirip oturma alanlarımızda kullanacağız. Masalarımız tahta paletlerden olacak. Gençlerimiz kurslara geldikleri zaman dinlenme alanı olarak burayı kullansınlar istiyoruz. Ayrıca gençlerimiz sokaklarda dolaşacaklarına veya başka yöne gideceklerine renkli bir ortam görüp gelip oturabilsinler. Temel amacımız gençleri kazanmak."  
Gençlik Merkezi'ndeki gönüllülerden etkinliklere katılarak mutluğu olduğunu belirterek,
"Gençlerin daha güzel ve daha rahat bir ortamda oturabilmeleri için bende katkıda bulundum. Bunu yapmak hem eğlenceli hem de gençlerin burada oturacağını bilmek bizleri çok mutlu etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-07-09 12:25:04

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