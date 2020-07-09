Habur'da 5 terörist teslim oldu

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Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-07-09 19:31:56



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