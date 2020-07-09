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Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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