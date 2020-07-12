Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda yılan gibi kıvrılan dev menderesler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda dağlardan beslenen Yeşilöz Deresi'nin yılan gibi kıvrılarak ilerlemesi menderesler oluşturdu. Kavurucu sıcaklarda yeşilliğini koruyan vadi ve su kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları çıktıkları yaylalarda oluşan menderesleri çekmek için birbirleri ile yarışırken, menderesler havadan da görüntülendi.

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