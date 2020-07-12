Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 82 kilo eroin ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 82 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 160 paket halinde 82 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-07-12 21:25:46
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