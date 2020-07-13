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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı

İHA

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı

Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kaan Yalçın, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şırnak genelinde yapılacak etkinlikler ile pandemi sürecine uygun şekilde planlanan bu etkinliklere yönelik hazırlıklar ele alınıp, görev alacak kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlar değerlendirildi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, “Bugün valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık çalışmalarımızı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinliklerimizi planlamak, değerlendirmek ve bu konuda yapılacakları gözden geçirmek için toplandık. 15 Temmuz 2016 tarifinde terör örgütü FETÖ menfur bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu darbe girişimi vatanımızı, devletimizi milletimizin bölünmez bütünlüğüne bayrağımıza, inanç değerlerimize karşı bir saldırıydı. Bu saldırı Cumhurbaşkanımızın çağrıları ile milletimizin meydanları, yolları doldurması, cesareti ve veraseti ile güvenlik birimlerimizin karşı mücadelesi ile geri püskürtüldü. Şer odaklarının planları başlarına yıkıldı. 4. yıl etkinlikleri Cumhurbaşkanlığımızın İletişim Daire Başkanlığı koordinesinde illerde vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde anma etkinlikleri düzenlenecektir. Biz de Şırnak ilimizde hem 15 Temmuz gününü hem de öncesini çeşitli faaliyetler ve anma etkinlikleri ile icra edeceğiz. 81 ilimizde olduğu gibi Şırnak ilimizde de vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrılarına karşı gerekli adımları atmış, gereken karşı duruşu ortaya koymuş ve yoğun bir mücadele vermiştir” dedi.

“Milletimiz birlik ve beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden gelmiştir”
O gün başta Şırnak’ta olmak üzere, ülke genelinde birliğine, bağımsızlığına halel getirmeye, vatanına bayrağına göz dikenlere fırsat vermeyerek mücadele eden aziz şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını aktaran Vali Pehlivan, “Mensubu olmaktan onur duyduğumuz milletimizin bu konularda duruşu bellidir. Geçmişten bugün zorlu mücadeleler vermiş bir milletin evlatlarıyız. Zaten bizi ayakta tutanda bu ruhtur. Bu ve benzeri menfur saldırılar hep yapılmıştır. Ama her defasında milletimiz birlik beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden gelmiş ve bu saldırıları püskürtmüştür. Bölgemizde de 40 yıldır terörle yoğun bir mücadele söz konusu. Devletimizin milletinden aldığı gücü, güvenlik birimlerimizin gayreti ve vatandaşlarımızın bu konuda katkısı ile Allah’a şükürler olsun çok daha huzurlu, çok daha güvenli ortamlara sahibiz. Şırnak ili ve bölgemizde her geçen gün bu huzur ikliminin yansımalarını her geçen gün hep birlikte yaşıyoruz. İlimizde bölgemizde ve ülkemizde bu huzur ortamına, bu güvenlik iklimine sahip çıkmak adına 15 Temmuz gibi, daha öncesinde Çanakkale, Kurtuluş savaşı gibi mücadeleleri yeni neslimizin bilmesi gerekir. O yüzden 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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