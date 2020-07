PKK'ya 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı- Yeniden

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu. Bakan Yardımcısı Ersoy, operasyonun adını 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım adını verdiklerin ifade ederek, "Bu operasyonlarımız seri bir şekilde devam edecek, Cudi Dağı'nda başlamak üzere bugüne kadar adı herhangi bir şekilde terörle anılan bütün hassas noktalarımızda operasyonlarımız devam edecektir" dedi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'taki Cudi Dağı bölgesinde 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, geldiği Cudi Dağı'nda operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Hamza Pehlivan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Polis Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile birlikte Cudi Dağı'ndaki operasyon bölgesinde incelemede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, son yıllarda terörle mücadelede elde edilen başarıları anlattı.

'AĞIR BEDELLER ÖDEYEREK GELDİK'

Terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaşattığı zulmü anlatan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bölücü terör örgütünün bir taraftan bölge halkına yaptığı zulüm, baskı, uyguladığı şiddet, küçücük çocukları dağa kaçırarak, terörist yapma ve istismar etme, ailelerine yaşattığı acı acımasızca. Genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek demeden yaptığı katliamlar. Tarımdan hayvancılıktan, saniyeden turizme kadar her alanda bölge ekonomisini vurdu. Diğer taraftan ise bölgenin masum insanlarına hizmet etmek için ülkemizin dört bir yanından gelen gencecik kamu görevlilerimize uyguladıkları alçak, kalleş saldırılar oldu. Onları ve ailelerine acılar yaşattılar. Ülkemizin her noktasında huzur, güvenliğimiz ve bölünmez bütünlüğümüz için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize yaptıkları hain saldırılarla yaşattıkları acılar var. Ağır bedeller ödeyerek geldik. Ama terör örgütünün bunca zulmüne, ihanetine, kalleşliğine rağmen, bölge halkına ve ülkemize yaşattığı acılara rağmen bir arpa boyu yol alamamıştır" dedi.

'PKK'YI BİTİRMEYE YÖNELİK ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK'

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sınır ötesi ve iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütünü bitirmeye yönelik önemli mesafelerin katedildiğini aktaran Bakan Yardımcısı Ersoy "Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devletimiz, milletimizin büyük desteğiyle bütün terör unsurlarına karşı sınırlarımızın içinde ve dışında topyekun bir mücadeleye geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, Sayın İçişleri Bakanımızın gayretiyle, terörle mücadele eden bütün kurumların sergilediği uyum ve işbirliği, koordinasyon anlayışıyla yerli ve milli teknolojiyle sağladığımız üstünlük, güvenlik güçlerimizin azimli ve tecrübeli mücadelesiyle bölücü terör örgütünü bitirmeye yönelik önemli mesafeler kat ettik. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve halen Pençe-Kaplan harekatlarını yaparak, örgütün dışarıdaki yapılarına, yönetimine, destek aldıkları alanlara büyük darbe vurdu. İçeride de çok büyük mücadele yürütüyoruz" diye konuştu.

'SINIRLARIMIZIN İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 400 CİVARINDA'

Bakan Yardımcısı Ersoy, yurtiçindeki terörist sayısının 400 civarında olduğunu ifade ederek, bu yıl sadece 22 kişinin terör örgütüne katılım yaptığını söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, şöyle konuştu:

"Bugün yaptığımız bu mücadeleler neticesinde yılda 5 binlerle ifade edilen katılım sayısı, 2019 yılında sadece 130, bu yıl içinde ise sadece 22 olmuştur. Her yıl katılanın 3 katında fazla dağda inenler olmakta, ikna çalışmalarımıza karşılık bulmaktayız. Geçen gün Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi örgütün telsiz kestirmeleri 2016'da 14 bin 582 iken, bu yıl ancak 201 olmuştur. Yani örgüt artık telsizle bile konuşamaz hale gelmiştir. Örgütün içerideki elemanların tasfiyesi içir 2019 yılında Kıran operasyonlarını başarıyla tamamladık. Bunu takiben, mağaralara gizlenen örgüt elemanlarının tasfiyesine yönelik Kapan operasyonlarını icra ettik. Bu her iki operasyonda da etkili sonuçlar aldık. Bütün bu çalışmalar sayesinde bugün artık sınırlarımızın içindeki terörist sayısı 400 civarına kadar inmiş durumda. Sayın Bakanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi bölücü terör örgütü bu yıl yapacağımız mücadelelerle bitirilecek ve marjinal bir örgüt haline getirilecek."

'TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Cudi Dağı'nda başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonunu seri bir şekilde süreceğini belirterek, operasyonların son terörist kalmayana kadar devam edeceğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, devletimizin her kademesi tam bir uyum ve inanç içinde. Kahraman güvenlik güçlerimizin inancı, azmi, cesareti ve tecrübeleriyle bunu sağlayacak güçtedir. Bu amaca ulaşmak, başta bölge halkımız olmak üzere ülkemizi bu beladan kurtarmak amacıyla ikna çalışmalarımıza, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, yaptığımız operasyonlardan ders almayarak, bu işin sonunun olmadığını bir türlü görmeyerek, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, halen örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün itibarıyla 'Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde devam edecek, Cudi Dağı'nda başlamak üzere bugüne kadar adı herhangi bir şekilde terörle anılan bütün hassas noktalarımızda operasyonlarımız devam edecektir. Cudi'dir, Kato'dur, Gabar'dır, Bestler Dereler'dir, Faraşin'dir, aklınıza neresi gelirse güvenlik güçlerimizin hakim olmadığı, huzuru tesis edemediğimiz, vatandaşlarımızın özgürce dolaşamadığı hiçbir alanımız kalmayana kadar ve bu mücadelemizin sonunda bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

OPESYONUN ADINA 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ADI VERİLDİ

Bakan Yardımcısı Ersoy, başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonun adını 15 Temmuz darbe girişiminde 15 yaşındayken İstanbul'da şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ın adını verdiklerini ifade etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yarın 15 Temmuz. Sadece bölücü terör örgütüne karşı değil, topyekun bir çok terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülkeyiz. 15 Temmuz 2016'da bir başka terör örgütü, dünyanın en sinsi, en kalleş, en nankör, en kriptolu terör örgütü devletinde aldığı silahları milletine doğrulttuğu gece çok kahramanca bir mücadele verdik. O günden beri o mücadelemiz devam ediyor. O gece ağır bedeller ödedik. Şehit verdiğimiz evlatlarımızdan biri, hainlerin acımadan katlettiği evlatlarımızdan biri, o gecenin en genç şehidi 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'dı. Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden, bir ve bütün olarak bu coğrafyada huzur içinde yaşamamız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin aziz hatırasına bu operasyonumuzun adını Yıldırım operasyonu koyduk. 2016 yılından bu yana başlattığımız stratejik büyük terörle mücadele operasyonlarımıza, kararlı duruşumuza, bize inanarak güven ve destek veren aziz milletimize, devletimizin Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, bize inanan bütün kurum ve kuruluşlara ve yine her taziye görüşmesinde vatan sağ olsun diyerek, asil bir duruşla bizi destek olan aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve yakınlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hepsi müsterih olsunlar. Milletimiz, şehit ailelerimiz müsterih olsun. Onlara verdiğimiz sözü tutacağız. Bu ay yıldızlı bayrağın altında 85 milyonun huzur içinde yaşamasını mutlaka ama mutlaka tesis edeceğiz. Cudi Dağı'nda başlayan operasyonumuza katılan kahramanlarımıza ve bundan sonraki operasyona katılacak kahramanlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum."

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-07-14 16:20:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.