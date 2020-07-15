Silopi'de şehitler anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Silopi Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehit mezarları ziyaret edildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve çok sayıda vatandaşın katıldığı ziyarette, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-07-15 17:04:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.