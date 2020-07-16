Uludereliler 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için pedal çevirdi.

Uludere’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü nedeni ile etkinlik düzenlendi. Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar bir araya gelerek 251 şehit için pedal çevirdi. Etkinliğe katılanlar, bisikletlerine yerleştirdikleri Türk bayrakları ile ilçe turu attı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 4’üncü yılı geride bıraktıklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, “Unutmadık, unutturmayacağız. Uludere’de, şehitler bisiklet turu düzenledik. Birlik ve beraberliğin sıcak olduğu burada bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Uludereli vatandaşlarımızın dik duruşları bizleri mutlu etti. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye başkanı Sait Ürek de 15 Temmuz gecesi olduğu gibi aynı ruhla bugün toplandıklarını söyledi.

Etkinlik, bisikletle ilçe turu yapılmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.