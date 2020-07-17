Vali Pehlivan, Kızılay'a 16'ncı kez kan verdi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılayı'na 16'ncı kan bağışını yaptı.

Türk Kızılayı'nın Şırnak'taki kan bağışı TIR'ını ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, kan bağışının önemine değinerek, bir ünite kanın 3 kişiye hayat verdiğini anlattı. Kan bağışında da bulunan Vali Pehvilan, bugün Kızılay'a 16'ncı kezdir kan bağışı yaptığını söyledi.

Kızılay gönüllüsü de olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Bugün bireysel olarak kan vermenin, kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadım. 2 haftadır Kızılay'ımız ilimizde. Şu ana kadar bin 300'ün üzerinde ünite kan topladılar. Kızılay'ımız çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Ben de bir Kızılay gönüllüsü olarak kan bağışına özellikle katılmaya çalışıyorum. Bu mutluluğu sağlığı müsait olan herkesin yaşamasını tavsiye ediyorum. Çünkü bir ünite kan veriyorsunuz en az 3 kişiye deva oluyorsunuz. Ve beraberinde her kan veren için bir fidan dikiliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-07-17 17:18:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.