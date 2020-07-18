Cizre’de inşaat iskelesinde mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir binanın dış cephesinde motorlu iskele üzerinde çalışan işçi, iskele halatının kopması sonucu 6'ncı katta mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Cizre’de İdil Caddesindeki bir binanın dış cephesinde motorlu iskele üzerinde çalışan Bahattin Ocal, iskele halatının kopması sonucu mahsur 6'ncı katta mahsur kaldı. İnşaatın 6 katında havada mahsur kalan çalışma arkadaşlarını kurtaramaya çalışan diğer işçilerin çabası sonuç vermeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçinin mahsur kaldığı yere gelen itfaiye erleri, Ocal’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan işçi, itfaiye merdiveni ile kurtarılarak güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Ocal, olay yerinde bekleyen ambulansa bindirilerek sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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