TÜİK, Şırnak’ın göç istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerinin sonuçlarını paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, 2019 yılında Şırnak’a yurt dışından 645 kişi, kentten yurt dışına ise 466 kişi göç ettiğini açıkladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Şırnak’a göç edenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 1,4 azalarak 2019 yılında 645 kişi oldu. Bu nüfusun 371’i erkek, 274’ü ise kadın nüfus oluşturdu. Şırnak’a yurt dışından gelen nüfusun 375’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 270’i ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak’tan yurt dışına göç eden kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 26 azalarak 2019 yılında 466 kişi oldu. Bu nüfusun 332’si erkek, 134’ü ise kadın nüfus oluşturdu. Şırnak’tan yurt dışına giden nüfusun 408’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 58’i ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.