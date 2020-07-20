Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 13-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör, 15 mermi, 21 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 750 paket kaçak sigara, 97 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 20 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-07-20 13:29:29
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