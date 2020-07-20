Vali Pehlivan sera projelerini inceledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki sera projelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, beraberinde Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile birlikte sera projelerini inceledi. İlçede bulunan seraları gezmesinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "Hilal beldesinde yapılan sera projesiyle hedefimiz uzun vadede maksimum verim ve istihdam sağlamak. Bölgede istihdam ve üretim amaçlı projelerimize devam edeceğiz. Kalkınma ajanları olsun Bakanlıklarımız olsun sağ olsunlar projelerimiz istihdama ve üretime yönelik olduğu için bizlere gerek desteği sağlıyorlar. Valilik ve Özel İdare olarak tarıma yeni ilaveler yaptık, yeter ki üretim olsun. Allah bereket versin ve hayırlısıyla bol kazançlar nasip etsin" dedi.

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