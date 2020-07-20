Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK'lı teröristten 4'ü tutuklandı.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist, 9 Temmuz günü Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki sorguları önceki gün tamamlanan 4 terörist, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Teslim olan 1 PKK'lının ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-07-20 14:16:25
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