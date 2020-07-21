Vali Pehlivan Uludere esnafı ile buluştu

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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlara maske dağıttı.

Uludere'de bulunan kafe ve restoranlardaki sosyal mesafe düzenini denetleyen Vali Pehlivan ile Kaymakam Solmaz, işletmelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Vali Pehlivan, "Kontrollü sosyal hayatla birlikte müşterilerine kavuşan değerli esnafımıza gönül selamımızı verdik. Ayrıca esnafımızın talep ve beklentilerini dinledik, değerlendirmelerde bulunduk. Tüm esnafımıza kontrollü dönemde hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

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