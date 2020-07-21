Sağlık-Sen Şırnak'ta yetkili sağlık sendikası oldu

– Şırnak’ta sendika üye tespit mutabakat tutanaklarının açıklanmasıyla kentte yetkili sağlık sendikası SağlıkSen olarak belirlendi.

Şırnak’ta Temmuz 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında yetkili olacak sendikanın belirlenmesi için sendikaların üye sayılarının tespiti tamamlandı. Yapılan sayımla Şırnak’ta sağlık alanında en büyük sendika SağlıkSen oldu. Sayım sonucuna göre SağlıkSen’in 772 üyeye sahip olduğu açıklandı. SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, üye tespiti ile ortaya çıkan sonuçlara göre Şırnak il genelinde sağlık iş kolunda SağlıkSen’in yetkili sendika olduğunu söyledi. Şırnak’ta tüm kurumlardan yetkiyi alarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olmaya devam edeceklerini belirten Ucaş, “Üye sayımızı her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir bugün yetki emin ellerde ise tüm temsilcilerimizin ve büyük ailemize güvenen her bir üyemizin katkısı ile olmuştur bu vesile ile tüm teşkilatımıza ve büyük ailemizin her bir ferdi olan üyelerimize teşekkür eder yüce Allah’tan muvaffakiyetler dileriz” dedi.

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