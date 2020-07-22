Cizreli gençler BESYO sınavına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizreli gençler BESYO sınavına hazırlanıyor

İHA

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Spor Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanan öğrencilere destek olmak için çalışmalara başladı.

Cizreli gençler BESYO sınavına hazırlanıyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Spor Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanan öğrencilere destek olmak için çalışmalara başladı.
Cizre Hamit Özalp Stadyumunda yapılan antrenmanlara öğrenciler, tedbirler altında içeri alındı. Görevli antrenörler tarafından stadyuma, ateşi ölçülerek alınan öğrenciler, 20’şer gruplar halinde antrenmanlarda ter döküyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden öğrenciler, yaptıkları hareketlerde arkadaşlarıyla temastan kaçınıyor.
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Cizre Belediyesi Spor Müdürü Şengül Ay Yılmaz, "Pandemi nedeniyle eskisi gibi rahat hareket edemiyoruz. Sağlık kurallarına dikkat ediyoruz, antrenmanlara 20’şer öğrenci alarak çalışma yapıyoruz. Burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz belirli evrelerden geçerek buraya geliyor. Çünkü buraya gelen öğrencileri geleceğin beden eğitimi öğretmenleri olmaya aday kişiler, bundan dolayı bu mesleğe yatkın olmaları gerek. Burada yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor" dedi.
Antrenmanlara katılan Mine Yavuz da "Arkadaşlarla birlikte beden öğretmenliğine hazırlanıyoruz, çalışmalardan çok memnunuz, antrenmanlar güzel geçiyor, korona nedeniyle sıkıntılar yaşıyor olsak da eldeki imkanlar iyi kullanılıyor. Bu anlamda eğitime katkı sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzurun sağlandığı Şırnak’ta tenis turnuvası düzenleniyor Şırnak’ta 'Cudi Cup' ulusal ve uluslararası tenis turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Huzurun sağlandığı Şırnak’ta tenis turnuvası ...
Cizre’de ağaçlar düzenli olarak sulanıyor
YEREL HABERLER Cizre’de ağaçlar düzenli olarak sulanıyor
Uzmanından cilt mantarı uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından cilt mantarı uyarısı
Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti
YEREL HABERLER Kaymakam olarak geldi, Beytüşşebaplı olarak veda etti
Sağlık-Sen Şırnak'ta yetkili sağlık sendikası oldu
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şırnak'ta yetkili sağlık sendikası oldu
Vali Pehlivan Uludere esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan Uludere esnafı ile buluştu
Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı
Vali Pehlivan sera projelerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Pehlivan sera projelerini inceledi
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı
TÜİK, Şırnak’ın göç istatistiklerini açıkladı
YEREL HABERLER TÜİK, Şırnak’ın göç istatistiklerini açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X