Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak´ı ziyaret etti 

ŞIRNAK (DHA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu'da tenis sporunun yaygınlaşması adına gerçekleştirdiği ziyaretlere Şırnak iliyle devam etti.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ve Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cudi Dağı eteğinde bulunan Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde öğrenciler ile bir araya geldi.

"CUDİ CUP TENİS TURNUVASI DÜZENLEYECEĞİZ"

Şırnak´ın Türkiye´nin en genç nüfuslu illerinden biri olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Şırnak´ta tenis sporuna gençlerimizin her geçen gün daha fazla ilgi göstermesi ve daha fazla gencimizin diğer spor branşlarıyla birlikte tenis sporunu da yapması hususunda teşvikte bulunmak, öncelikle var olan tesislerimizden yararlanmalarını sağlamak, beraberinde de yeni tesisler yapılması, mevcut tesislerin geliştirilmesi hususunda da ileriye dönük planlar ve projeler geliştirmek üzere bir adım attık" dedi. TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile Şırnak ilinde tenisin gelişimini istişare ettikleri bir toplantı yaptıklarını kaydeden Pehlivan, "Hazırlıklarını bugünden itibaren başlatmak üzere yamacında bulunduğumuz Cudi'nin adıyla 'Cudi Cup' tenis turnuvası etkinliği yapmak üzere Başkanımızla hem fikir olduk. İnşallah bugünden tezi yok hazırlıklarımızı başlatacağız. Tenis alanında önemli bir farkındalık oluşturacağına inandığımız böyle bir turnuva Şırnak´ta da bir ilk teşkil edecek. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra irtibatımız daha da sıklaşacak. Tenise Şırnak´ta gönül vermiş olan hem il temsilciliğimiz bünyesinde hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde arkadaşlarımız, sporcularımız, antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizde bu sporun gündemde tutulması ve daha geniş kitleler tarafından yapılır hale gelmesi hususunda katkıları, emekleri var. Tesisler çoğaldıkça ve her şeyden önemlisi bu tesislerden her geçen gün daha fazla yararlanıldıkça gençlerimizin hem kaynaşması hem bireysel olarak gelişmesi konusunda önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum "diye konuştu.

"FEDERASYON BAŞKANIMIZ ŞIRNAK´IN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Federasyon başkanımız Şırnak´ta tenise olan ilgiyi artırmak için ilimize teşrif etti. Şırnak´ın yanında olduğunu gösterdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesine oldukça önem veriyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"TENİSİN ZENGİN SPORU OLMADIĞINI HER YERDE OYNANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİK"

Cudi Dağı´nın eteğinde bir spor tesisinde tenis oynama şansı elde ettiği için mutluluk duyduğunu belirten Cengiz Durmuş, "Huzurun sağlandığı, imar yapılanmasının tamamlandığı Şırnak´ta spor yapılanmasına daha fazla katkı sağlamak adına biz de Federasyon olarak burada yerimizi aldık, üzerimize düşen sorumluluğu üstlenerek şehrimiz için biz de görevimizi yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu´nun tenis sporunun her yerde oynanması için bir çaba içinde olduğunu ifade eden Durmuş, "Bugün engelli arkadaşlarımız ile üniversitenin bu güzel kortunda tenis oynayabilme şansı elde ettik. Cudi Cup adı altında bir turnuva yapabileceğiz. Bu Türkiye´nin her yerinde her noktasında tenis oynanabileceği iddiasıyla yola çıkmış bir federasyonun rüyası değil gerçekleşmiş bir olayıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize göstermiş olduğu hedeflerle yetenekleri doğrultusunda her gencimizin, her sporu yapabileceği inancındayız. Gençlerimizin kişisel, ruhsal, bedensel gelişimlerini destekleyen tenis sporunun anadolunun en uç noktasında, sınırın benim dediği yerde Türkiye´nin ve dünyanın her yerine seslenişini duyacağız" dedi.

Öğrenciler ile spor branşları üzerine sohbet eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan daha sonra tenis kortunda gösteri maçı yaptı.

"TENİS, ŞIRNAK İLİMİZDE KAZANAN BRANŞ OLACAK"

Başkan Durmuş Şırnak ziyaret programı kapsamında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Şırnak Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bütün kurumların el birliğiyle tenisin Şırnak´ta gelişmesi için istekli olduklarını ve iş birliğine açık olduklarını belirten Durmuş, "Tenis, Şırnak ilimizde kazanan branş olacak. Belediye Başkanımız da yapılacak turnuva organizasyonlarında havaalanından ulaşım ve konaklama konusunda destekçi olacaklarını belirtti. Şırnaklı sporculara müjde niteliğinde bir haberimiz de Şırnak Üniversitesi´nin hem Avrupa Birliği Projeleri kapsamında yer alabilmeleri adına adımlar atılacak hem de Federasyonumuz ile eğitimde iş birliği protokolü imzalanacak" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Şırnak

