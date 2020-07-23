Uzmanından cilt güzelliği tavsiyesi

– Dermatoloji uzmanı Dr., Ubeydullah Dalmış, bahar ve yaz aylarında ışıldayan bir cilde kavuşmak için tavsiyelerde bulundu.

Dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, bahar ve yaz aylarında ışıldayan bir cilde sahip olmak isteyenlerin uyması gereken bazı kurallardan bahsetti. Uz. Dr. Dalmış, bazı kriterlere dikkat edildiği takdirde bilhassa kadınların yılın sıcak günlerinde de sağlıklı ve parlayan bir cilde sahip olacaklarını dile getirdi. Uz. Dr. Dalmış, “Bahar ve yaz ayları, insanların hem ruhen hem de fiziken yenilendiği bir dönem olarak biliniyor. Kış aylarında solan ciltlerin tekrar parlaması, kuruluğa bağlı olarak artan çizgilerin tedavisinin yapılması, göz altı morluklarının tedavi edilmesi, uzayan tüylere çare bulunması gibi hususlarda insanların bazı eylemlerde bulunması gerekiyor. Deri vücudun en büyük organı. Bu noktada, cilt üzerindeki bozukluklar başta olmak üzere estetik kaygı oluşturacak durumlar ve doğru bakımla giderilebilecek tüm sorunların tedavi edilmesi için uzman ellerden yardım almak gerekir.

Cilt bakımı için en önemli şey temizliktir. Ancak, temizlik işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Cilt temizliği için kullanılacak ürün kişiden kişiye göre değişir. Örneğin, bazı ciltler daha yağlı olduğu için daha çok yıkanmaya ihtiyaç duyar. Kuru ciltlerin ise daha az yağlı ürünlerle temizlenmesi gerekmektedir. Bu noktada, düzenli olarak temizlenen ciltlerin her zaman parlayacağını unutmamalısınız. Bu sayede, bilhassa siyah nokta oluşumu kesinlikle engellenecektir. Ayrıca, yaşlanmanın etkileri giderilmiş olur. Cilt bakımı zannedildiğinden daha kolay bir şekilde yapılabilir. Yağlı ve parlak bir cilde sahipseniz tonik uygulamasından faydalanabilirsiniz. Ayrıca, kışın kuruyan ciltler için yeterli oranda nemlendirme yapmalısınız. Aksi takdirde, çizgileriniz daha belirgin hale gelecektir” dedi.

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