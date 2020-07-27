Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 20-26 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 700 paket kaçak sigara, 39 kaçak cep telefonu, 2 bin 662 kutu tıbbi ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-07-27 11:19:31
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