Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 20-26 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 700 paket kaçak sigara, 39 kaçak cep telefonu, 2 bin 662 kutu tıbbi ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-07-27 11:19:31



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