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Şırnak’ta Spor Gençliği Birleştirecek Projesi

İHA

Şırnak Üniversitesi bünyesinde eğitim gören ve kentte spor branşlarında faaliyet gösteren genç sporculara yönelik hazırlanan Sports Will Unite Youth (Spor Gençliği Birleştirecek) adlı AB eğitim ve gençlik projesi onaylandı.

Şırnak’ta Spor Gençliği Birleştirecek Projesi

Şırnak Üniversitesi bünyesinde eğitim gören ve kentte spor branşlarında faaliyet gösteren genç sporculara yönelik hazırlanan Sports Will Unite Youth (Spor Gençliği Birleştirecek) adlı AB eğitim ve gençlik projesi onaylandı.
Sportif rekabet, takım olma, uyum sağlama ve İngilizce dil becerilerinin arttırılmasını hedefleyen projenin Şırnak ve ilçelerinde faaliyet gösteren genç sporcuların profesyonel gelişimi için bir fırsat olduğunu belirten Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, projelerin hazırlanmasında emeği geçen akademik personelleri tebrik etti. Rektör Erkan, “Biz Şırnak Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını arttırmak için değil aynı zamanda sportif ve sosyalleşme kapsamında da başarılarını arttırmaları için fırsatlar oluşturma gayretindeyiz. Projemiz ile genç sporcularımız yurt dışında spor müsabakalarına hazırlık için verilen eğitimleri görme imkanına ve müsabakalara katılma şansına sahip olacaklardır. Bununla birlikte sporcularımız, katılacakları çok uluslu spor kamplarında farklı ülkelerden gelecek sporcularla süreç boyunca iletişim kuracak seviyede dil becerileri geliştirecekler, sosyalleşecekler, Avrupa'daki müsabaka ve eğitimlerde yer alarak şehrimiz Şırnak'ı ve ülkemizi temsil edeceklerdir. Projemize seçilecek genç sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Şırnak Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de sporculara yönelik böyle anlamlı, güzel planlanmış bir projeye ortaklık edecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Proje kapsamında uygun görülen spor branşlarında faaliyet gösteren gençler, Avrupa ülkelerinde kendi yaş gruplarındaki gençlerin bulunacağı spor kamplarına, spor eğitimlerine ve müsabakalarına katılım sağlayacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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