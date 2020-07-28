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Piknikçilere doğa harikası Hilal beldesini çöplüğe çevirdi

İHA

Şırnak'ta duyarsız bir şekilde piknik yapanların bıraktığı artıklar nedeniyle Hilal beldesinde bulunan doğa harikası yerler çöplüğe döndü.

Piknikçilere doğa harikası Hilal beldesini çöplüğe çevirdi

Şırnak'ta duyarsız bir şekilde piknik yapanların bıraktığı artıklar nedeniyle Hilal beldesinde bulunan doğa harikası yerler çöplüğe döndü.
Bölgenin en güzel doğasına sahip olan olan, içinde Akduman Deresi ve 200 yaşı aşkın ağaçlar barındıran Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı yeşilliği ve dereleriyle doğa harikası Hilal beldesi günübirlikçi ve piknikçilerin duyarsızlığı sebebiyle çöplüğe döndü. Şırnak ile Uludere arasında bulunan tabiat harikası Hilal beldesi ziyaretçi akınına uğruyor. Belde ortasından akan buz gibi dere ve kocaman ağaçlar hafta sonu tatilini hem serinlemek hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöpleri gelişi güzel atmaları alanı çöplüğe çeviriyor.
Hilal beldesinde çifçilik yapan Vedat Babat, "Ailemle yıllardır burada çiftçilik ile uğraşıyoruz. Beldemiz bir doğa harikası, suyuyla, yeşilliğiyle, ağaçlarıyla ender rastlanılabilecek doğal ortamlardan biri. Bu yıl maalesef piknikçilerin fazla gelmesiyle beraber doğal doğa tahrip ediliyor hatta bahçelerimize bizden izinsiz girilip mahsulümüzü alıyorlar. Yetkililerce bir an evvel çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Bahçe sahibi Nevzat Benek ise buranın çok güzel bir yer olduğunu ancak çöplerle bu güzelliğin yok edildiğini söyledi. Benek, "Böyle bir güzel ortamda çirkin kokular ve görüntülerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize yakışmadığını düşünüyoruz. Yetkililerin buna biran önce çare bulmasını diliyoruz. Karşılaştığımız manzara gerçekten içler acısı bir durum. Yetkililerden buraların temizlenmesini ve denetim altında tutulmasını istiyoruz” diye konuştu.
Belediye yetkilileri ise düzenli olarak temizlenen bölgede vatandaşı çevreye duyarlılık konusunda uyarırken, vatandaşların gelişi güzel çöp atmamaları yerine, çöp poşetleri kullanarak çöpleri toplama yerlerine bırakmaları konusunda sık sık uyarılar yaptıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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