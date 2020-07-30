Uludere'deki dereler belediye ekipleri tarafından temizleniyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi ekipleri, kavurucu sıcaklara rağmen dere yataklarında biriken molozları temizlemeye devam ediyor.

Uludere Belediyesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan dere yataklarında biriken moloz ve çöp yığınları temizlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Sait Ürek’in talimatlarıyla günlerdir kavurucu sıcaklar altında çalışan ekipler, tüm dere yataklarını temizledi. İlçedeki çöp yığınlarını temizleyen ekipler rahatsız edici kokunun giderilmesi için de ilaçlama yaptı. Başkan Ürek, Uludere ve çevresini güzelleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Belediyeyi aldığımız günden beri hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi her zaman çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Gündoğdu Mahallemizde dere ve kanallarda bulunan çöpleri temizleyip ilaçladık. Uludereli halkımız için her daim hizmete hazırız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.